Perde il controllo dell'auto e si ribalta, paura sulla Marecchiese

Incidente sulla Marecchiese, nel pomeriggio di giovedì, con un 60enne che è stato portato al "Bufalini" di Cesena in seguito alle lesioni riportate. Il sinistro si è verificato all'altezza di Ponte Verucchio, intorno alle 14, quando per cause ancora in corso di accertamento la Fiat 600 guidata dall'uomo ha iniziato a sbandare per poi andare a schiantarsi contro un muro di contenimento. E' scattato l'allarme e, sul posto, sono accorsi i sanitari del 118 con ambulanza e auto medicalizzata oltre ai vigili del fuoco e i carabinieri. Il personale del 115 ha provveduto ad estrarre il 60enne, che è sempre rimasto cosciente, dall'abitacolo per poi affidarlo gli infermieri che dopo averlo stabilizzato lo hanno trasportato nel nosocomio cesenate dove le sue condizioni non sarebbero gravi. Per ricostruire con esattezza la dinamica è intervenuta una pattuglia dell'Arma.