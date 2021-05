Perde il controllo dell'auto e vola nel fossato

E' stato trasportato al "Bufalini" di Cesena in gravi condizioni un automobilista 45enne che, nel pomeriggio di lunedì, è volato fuori strada con la sua auto. L'incidente si è verificato intorno alle 17 sulla via Tavoleto a Sant'Andrea in Casale dove, per cause ancora in corso di avvertamento, il guidatore ha perso il controllo dell'Alfa Romeo Giulietta finendo fuori strada per poi terminare la carambola ruote all'aria nel fossato che costeggia la carreggiata. Avvertiti da un ciclista che ha dato l'allarme, sul posto si è precipitata l'ambulanza del 118 ed è stata fatta alzare in vlo l'eliambulanza da Ravenna. Stabilizzato, il 45enne è stato poi trasportato d'urgenza nel nosocomio cesenate col codice di massima gravità. In via Tavoleto, per gli accertamenti di rito e per ricostruire con esattezza la dinamica del sinistro, è intervenuta una pattuglia dei carabinieri.