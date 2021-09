Perde il controllo della bici e carambola sull'asfalto, ciclista in gravi condizioni

Brutta caduta per una ciclista che, nella prima mattina di sabato, ha perso il controllo della due ruote ed è carambolata sull'asfalto. L'incidente è avvenuto intorno alle 8.40 a Villa di Fraghetto nel comune di Casteldelci quando, per cause ancora in corso di accertamento, la 62enne ha perso l'equilibrio cadendo pesantemente a terra e rimanendo priva di coscienza. Sul posto è accorsa l'ambulanza del 118 e, viste le condizioni della ferita, è stato chiesto l'intervento dell'elimedica da Ravenna. Stabilizzata, la ciclista è stata quindi trasportata d'urgenza al "Bufalini" di Cesena con il codice di massima gravità. Sul posto, per gli accertamenti di rito, è intervenuta una pattuglia dei carabinieri.