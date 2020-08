Perde il controllo della moto durante un sorpasso, tremendo schianto per un centauro

Grave incidente, nella serata di martedì, con un centauro rimasto gravemente ferito e trasportato in eliambulanza al "Bufalini" di Cesena. Il sinistro si è verificato intorno alle 20.30 a Pian della Pieve, nei pressi dell'incrocio con la Strada del Marano. Secondo una prima ricostruzione il motociclista, del quale non sono state fornite le generalità, stava viaggiando in direzione mare in sella a una Ktm quando avrebbe sorpassato alcune auto davanti a lui e nella manovra pare abbia perso il controllo della moto venendo sbalzato a terra carambolando sull'asfalto dopo un volo di diversi metri. E' scattato l'allarme che ha fatto accorrere sul posto i mezzi del 118, ambulanza e auto medicalizzata, e ai primi soccorritori la situazione è apparsa molto grave tanto da chiedere l'intervento dell'eliambulanza da Bologna. Il ferito, una volta stabilizzato, è stato trasportato d'urgenza nel nosocomio cesenate. Per i rilievi di rito è intervenuta la polizia Municipale che, per permettere i soccorsi, ha chiuso la strada in entrambi i sensi.

