Perde il controllo della moto, guidatore e passeggero volano sull'asfalto

Schianto nella notte sulla Ss16 a Misano Adriatico, all'altezza di Oliviero, con due feriti uno dei quali in gravi condizioni. L'incidente si è verificato poco dopo la mezzanotte quando, per cause ancora in corso di accertamento da parte dei carabineri, un 22enne alla guida di una moto di grossa cilindrata e che trasportava anche un 20enne ha perso improvvisamente il controllo della due ruote. Complice anche la velocità sostenuta, i due centauri sono stati sbalzati sull'asfalto riportando entrambi serie lesioni. Sul posto sono accorsi i mezzi del 118, due ambulanze e l'auto medicalizzata, coi sanitari che hanno prestato le prime cure ai feriti. Il guidatore, una volta stabilizzato, è stato portato all'Infermi di Rimini in codice rosso ma non sarebbe in pericolo di vita. Più gravi le condizioni del trasportato, il 20enne, trasferuto d'urgenza e con il codice di massima gravità al "Bufalini" di Cesena.

