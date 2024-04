Perde il controllo della potente due ruote e si schianta, centaura 19enne in prognosi riservata

E' ricoverata al "Bufalini" di Cesena, dove i medici si sono riservati la prognosi, la centaura 19enne rimasta coinvolta in un grave incidente sulle strade dell'entroterra riccionese nel primo pomeriggio di domenica. Il sinistro si è verificato a Saludecio quando, secondo i primi riscontri, la ragazza era in sella alla sua potente due ruote e per cause ancora in corso di accertamento ha perso il controllo andando ad invadere la corsia opposta. In quel momento stava arrivando un furgoncino col guidatore che si è trovato all'improvviso la moto davanti e non ha potuto far nulla per evitarle. Nel violento impatto frontale la 19enne è stata scaraventata sull'asfalto e, sul posto, sono intervenuti i soccorritori del 118 e i carabinieri per i rilievi di rito. La ferita, una volta stabilizzata, è stata trasportata d'urgenza nel nosocomio cesenate dove non sarebbe comunque in pericolo di vita.