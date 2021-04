Perde il controllo e vola fuori strada con l'auto: nell'incidente ferita gravemente una bambina

Paurosa carambola nel pomeriggio di lunedì a San Martino Monte l'Abate lungo la via Coriano, all'altezza del ristorante Il Quartino, con due sorelle rimaste ferite una delle quale trasportata al "Bufalini" di Cesena in codice rosso. Il sinistro si è verificato poco prima delle 17 quando, per cause ancora in corso di accertamento, una Peugeot 206 guidata da una ragazza stava procedendo in direzione di Rimini e ha perso il controllo dell'utilitaria. Il veicolo è uscito fuoristrada cappottandosi ed è rimasta ruote all'aria. E' scattato l'allarme e, sul posto, sono accorsi i sanitari del 118 con due ambulanze e l'auto medicalizzata oltre ai vigili del fuoco e due pattuglie della polizia Municipale. Entrambe le sorelle sono riuscite ad uscire dall'abitacolo e sono state prese in carico dai sanitari che hanno provveduto a stabilizzarle. La più grave è risultata essere l'11enne che, rimasta comunque sempre cosciente, avrebbe sbattuto violentemente la testa ed è stata quindi trasportata nel nosocomio cesenate col codice di massima gravità. L'altra ferita, che si trovava al volante, ha riportato lesioni meno gravi es è stata portata al pronto soccorso di Rimini. Per permettere i soccorsi e la rimozione del veicolo incidentato, che ha perso benzina e olio sull'asfalto, la strada è stata parzialmente chiusa e si sono verificate pesanti ripercussioni al traffico.