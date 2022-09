Pirata della strada provoca due incidenti e scappa, fermato dopo un inseguimento

Ha provocato due incidenti e, da entrambi, è fuggito senza prestare soccorso. L'automobilista, pirata della strada, è stato fermato dalle pattuglie della polizia di Stato e Municipale dopo un inseguimento. Il primo sinistro, intorno alle 18, è avvenuto nella zona Pascoli con una Bmw che ha centrato un ciclista scaraventandolo sull'asfalto. Senza fermarsi, il guidatore ha proseguito la marcia per poi provocare un secondo sinistro dove, anche in questo caso, ha tirato diritto. E' scattato l'allarme e, sul posto, sono intervenute due pattuglie della polizia Municipale e una Volante della Questura che sono partite alla caccia del fuggitivo. La Bmw è stata intercettata poco dopo all'incrocio tra le vie Pascoli e Flaminia. Bloccata, alla guida è stato trovato un 37enne la cui posizione è al momento al vaglio degli agenti. Il ciclista investito, invece, è stato trasportato al pronto soccorso dell'Infermi per accertamenti.