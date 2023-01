Pirata della strada scappa dopo l'incidente ma lascia la targa sul luogo del sinistro

E' durata poco la fuga di un automobilista che, nella serata di domenica, ha provocato un incidente centrando in pieno uno scooter per poi fuggire ma "dimenticando" sul luogo del sinistro la propria targa. La carambola si è verificata intorno alle 23 di domenica, alla rotatoria dell'incrocio tra via Destra del porto e via Perseo nei pressi del ponte della Resistenza. Secondo quanto emerso, a provocare l'incidente sarebbe stata una Lancia Ypsilon che avrebbe fatto delle strane manovre per poi imboccare la rotatoria a forte velocità senza rendersi conto che era già impegnata dallo scooter che proveniva dal Grattacielo. Lo scooterista è stato scaraventato a terra ma il guidatore dell'utilitaria, senza fermarsi, ha proseguito imperterrito la sua corsa.

Sul posto è intervenuta l'ambulanza del 118 coi sanitari che hanno prestato le prime cure al ferito, un 50enne, per poi trasportarlo al pronto soccorso dell'Infermi con un codice di media gravità. La pattuglia della Municipale, arrivata per i rilievi, a ritrovato sull'asfalto la targa della Lancia che si era staccata nell'impatto con lo scooter e gli agenti sono così potuti risalire al proprietario dell'utilitaria. Ad essere identificato è stato un 70enne e, al momento, sono in corso gli accertamenti per verificare se fosse lui alla guida.