Poliziotto in scorta al Gran Premio Nuvolari travolto in moto da un camion

Attimi di paura sabato mattina, intorno alle 9, su via di Coriano nell'omonimo Comune. Un poliziotto in motocicletta, in scorta al Gran Premio Nuvolari, nell'affrontare una curva poco prima dell'inizio del paese è stato travolto da un camion. Le cause dell'incidente sono ancora al vaglio degli inquirenti, fatto sta che i due mezzi si sono toccati e la moto è stata investita dal mezzo pesante.

Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 con ambulanza e auto medica. Inizialmente il ferito sembrava in condizioni più critiche, poi è stato trasportato all'ospedale di Rimini con codice di media gravità. La strada è stata chiusa per permettere i soccorsi e i rilievi di legge.