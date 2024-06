Provoca incidente e scappa, si cercano i testimoni del pirata della strada che ha gravemente ferito un ragazzo

Un gravissimo incidente stradale con un ragazzo di appena 23 anni che rischia concretamente di rimanere invalido a vita e un pirata della strada che, dopo aver causato il sinistro, è fuggito senza soccorrere il ferito. Questo lo scenario di quanto accaduto lo scorso 21 maggio all'altezza del civico 5 di via Lea Giaccaglia, di fronte alla Motorizzazione Civile di Rimini, e per il quale adesso si cercano i testimoni per riuscire ad individuare il veicolo scappato. A lanciare un appello sono la vittima e i suoi famigliari, assistiti dagli avvocati Marco e Monica Lunedei del Foro di Rimini, che hanno portato la situazione all'attenzione della Procura della Repubblica invitando chiunque abbia elementi utili per risalire al pirata di contattare lo studio legale allo 0541.793211.

Secondo quanto ricostruito, intorno alle 17.45 il giovane era uscito dal lavoro in sella al suo scooter quando l'auto pirata avrebbe invaso improvvisamente la corsia di marcia del due ruote. Il 23enne, nel tentativo di evitare il veicolo aveva sterzato bruscamente andando a sbattere contro un mezzo in sosta vietata sul lato della carreggiata. Un impatto estremamente violento che aveva provocato al giovane un gravissimo trauma facciale e la rottura del femore e, soccorso dal personale del 118, a causa delle lesioni riportate era stato trasportato in eliambulanza al "Bufalini" di Cesena dove si trova tutt'ora ricoverato per essere sottoposto a una serie di interventi ricostruttivi.