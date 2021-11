Lotta tra la vita e la morte una delle ragazzine investite

E' ricoverata nel reparto di Terapia intensiva del "Bufalini", dove i medici si sono riservati la prognosi a causa delle gravissime ferite riportate, una delle due 14enni rimaste coinvolte nell'incidente di giovedì mattina a Poggio Torriana. La ragazzina, secondo quanto emerso, insieme all'amica è stata centrata in pieno da una Fiat Punto che a velocità sostenuta stava percorrendo la Santarcangiolese nel tratto di Santo Marino di Poggio Berni. Dopo l'impatto sarebbe stata trascinata per diverse decine di metri, riportando lesioni estremamente gravi, mentre la compagna è stata sbalzata e scaraventata a una trentina di metri. Il tutto è avvenuto intorno alle 6 quando le giovani stavano raggiungendo la fermata dell'autobus per prendere il mezzo pubblico e andare a scuola. Sul posto sono accorsi i mezzi del 118, due ambulanze e l'automedicalizzata, e i primi soccorritori nel rendersi conto della gravità della situazione hanno allertato anche l'eliambulanza da Bologna. Entrambe le 14enni sono state intubate e, la più grave, trasportata d'urgenza nel nosocomio cesenate. Al "Bufalini" anche la seconda ferita che, però, non sarebbe in pericolo di vita. Per ricostruire con esattezza la dinamica sul posto è intervenuta una pattuglia dei carabinieri che ha provveduto ai rilievi di rito.