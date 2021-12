Automobilista incastrato tra le lamiere dopo la tremenda carambola

Uno scontro tremendo tra due auto quello che, nella mattinata di giovedì, si è verificato sulla Consolare per San Marino all'altezza di Cerasolo. L'incidente è avvenuto intorno alle 10.45 all'incrocio tra le via Ausa e La Pastora quando, per cause ancora in corso di accertamento da parte della polizia Stradale, sono venute a collisione una Volkswagen Polo e un Suzuki Vitara. Mentre il suv è andato a schiantarsi contro la segnaletica stradale, l'auto ha cappottato terminando la sua carambola ruote all'aria con il guidatore che è rimasto incastrato tra le lamiere dell'abitacolo. E' stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per liberare l'automobilista e affidarlo alle cure dei sanitari del 118 intervenuti con ambulanza, auto medicalizzata ed eliambulanza. Stabilizzato il ferito, del quale non sono state fornite le generalità, è stato trasportato con l'elimedica al "Bufalini" di Cesena. Pesanti le ripercussioni sul traffico.

SEGUONO AGGIORNAMENTI