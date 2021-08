Rovinosa caduta dalla due ruote, anziano ciclista in gravi condizioni al "Bufalini"

Brutta caduta in bicicletta, nella serata di sabato, per un anziano ciclista che è stato trasportato in gravi condizioni al "Bufalini" di Cesena. Tutto è avvenuto a Riccione, intorno alle 20.30, alla nuova rotatoria di via Da Verrazzano quando per cause ancora in corso di accertamento l'80enne ha perso l'equilibrio rovinando sull'asfalto. Soccorso dal personale del 118, intervenuto sul posto con l'ambulanza e l'auto medicalizzata, l'anziano è stato stabilizzato e a causa delle gravi lesioni riportate è stato trasportato d'urgenza nel nosocomio cesenate col codice di massima gravità. Sul posto, per ricostruire con esattezza la dinamica, è intervenuta una pattuglia dei carabinieri.