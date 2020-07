Capriolo attraversa la strada nel cuore della notte facendo rovinare a terra due centauri

E' di due feriti, di cui uno in gravi condizioni, il bilancio di una rovinosa caduta in moto avvenuta nella notte tra domenica e lunedì. Il sinistro si è verificato intorno alle 3 a Belvedere di Misano Adriatico, in via Ponte Conca, coi centauri che viaggivano a bordo della stessa due ruote. Pare che a causade l'incidente sia stato l'improvviso attraversamento della strada da parte di un capriolo e, il guidatore, ha perso il controllo del mezzo ed entrambi sono rovinati sull'asfalto. Ad avere la peggio è stato un 39enne che, soccorso dal personale del 118 intervenuto sul posto con ambulanze e auto medicalizzata, dopo essere stabilizzato dai sanitari è stato trasferito d'urgenza al "Bufalini" di Cesena col codice di massima gravità. Lesioni più lievi per il secondo ferito, un 21enne, ricoverato al "Ceccarini" di Riccione. Sul posto, per gli accertamenti di rito, sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Riccione.

