Rovinosa caduta per un cicloamatore, trasportato d'urgenza al "Bufalini" di Cesena

Rovinosa caduta sull'asfalto per un cicloamatore 70enne di Bellaria che, nel pomeriggio di venerdì, è carambolato sull'asfalto delle colline santarcangiolesi. L'incidente è avvenuto intorno alle 16 su via Sogliano, tra Montalbano e Tribola di Borghi, quando il ferito insieme a due amici stava pedalando in direzione mare. Il 70enne si trovava alle spalle degli altri quando, all'improvviso, hanno sentito il rumore della caduta e quando si sono voltati lo hanno visto a terra privo di sensi. Hanno dato l'allarme e, sul posto, è accorsa l'ambulanza del 118 ed è stato fatto alzare anche l'elicottero da Ravenna. I sanitari hanno provveduto a stabilizzare il ferito per poi affidarlo all'elimedica che lo ha trasportato al "Bufalini" di Cesena con il codice di massima gravità. In via Sogliano, per ricostruire con esattezza la dinamica dell'incidente, è intervenuta una pattuglia della polizia Municipale.