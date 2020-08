San Giovanni in Marignano, moto si scontra con un'auto: due giovani feriti

E' di due feriti, di cui uno in gravi condizioni, il bilancio di un incidente stradale verificatosi poco prima delle 19.30 a San Giovanni in Marignano, in via Roma, all'altezza dell'incrocio con via Melograno. Per cause in fase d'accertamento alla Polizia Locale, una moto con due giovani in sella che percorreva via Roma si è scontrata con un'auto che la impegnata in una manovra di svolta. A seguito dell'impatto i due ragazzi sono rovinati sull'asfalto. Sul posto i sanitari del 118 hanno operato con due ambulanze, l'auto col medico a bordo e l'elimedica. Uno dei feriti è stato trasportato al "Bufalini" con l'elisoccorso, mentre l'altro ragazzo all'Infermi di Rimini.

