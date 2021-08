Schianto all'alba a San Giovanni in Marignano: diversi feriti, uno è grave al "Bufalini" di Cesena

Grave incidente stradale all'alba di domenica a San Giovanni in Marignano. Per cause ancora in corso d'accertamento da parte delle forze dell'ordine, si sono scontrate in maniera frontale due mezzi quando da poco erano passate le 6.30 della mattina, in via Montalbano. L'impatto è stato particolarmente violento e gli occupanti delle due auto sono rimasti feriti. Una persona, le cui generalità non sono state rese note, è stata trasportata in codice rosso all'ospedale Bufalini di Cesena con l'elimedica. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine per i rilievi del sinistro, i Vigili del Fuoco e i sanitari del 118 che hanno operato con due ambulanze, l'automedica e, appunto, l'elisoccorso

(FOTO DI REPERTORIO)