Schianto con cappottamento: due feriti trasportati al "Bufalini"

Brutto incidente stradale sabato pomeriggio a Misano Adriatico. Per cause in fase d'accertamento alla Polizia Locale, un'auto è finita fuori strada, cappottandosi. Il fatto è avvenuto intorno alle 17.15 in via Cella Raibano. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e i sanitari del 118, che hanno provveduto a soccorrere i due occupanti della vettura, entrambi giovani ventenni. Il personale di "Romagna Soccorso" ha provveduto al trasporto all'ospedale "Maurizio Bufalini" di Cesena, uno dei quali con l'elimedica.