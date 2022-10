Schianto frontale all'alba lungo la Marecchiese, corsa all'ospedale Bufalini per due feriti gravi

C'è da registrare un grave incidente stradale sulle strade del Riminese. E' accaduto all'alba di sabato lungo la via Marecchiese, nel territorio di Pietracuta di San Leo. Per cause ancora in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine intervenute sul posto, due auto si sono scontrate frontalmente . Due uomini trentenni sono rimasti feriti, e sono stati trasportati con un codice di massima gravità (codice 3) all'ospedale Bufalini di Cesena. Sul luogo dello schianto alle prime luci dell'alba sono intervenuti diversi mezzi del 118, due ambulanze, auto medicalizzata, ma anche l'elisoccorso che si è alzato in volo da Bologna. Sul posto anche Carabinieri e Vigili del fuoco.

Anas in una nota comunica: "Traffico momentaneamente bloccato, in entrambe le direzioni, sulla strada statale 258 “Marecchia” per incidente stradale al km 68,400 all’altezza di San Leo (Rimini). Nel sinistro, che ha coinvolto due veicoli, si registrano due feriti. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le forze dell’ordine per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile".