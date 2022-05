Il giro in moto si conclude in tragedia: centauro perde la vita in un drammatico schianto

Tragedia sulle strade dell'alta Valmarecchia, nel pomeriggio di mercoledì, dove ha perso la vita un centauro 55enne. L'uomo, residente a Novafeltria, era in sella alla sua Yamaha R1 e stava percorrendo la Marecchiese in direzione di San Sepolcro quando, verso le 18, ha affrontato una curva nel territorio di Ponte Messa a meno di un chilometro dal confine toscano. Una caduta autonoma, come hanno raccontato alcuni testimoni, con la moto che è andata a schiantarsi contro il guardrail che delimita la carreggiata. Un impatto tremendo che non ha lasciato scampo al 55enne.

I soccorritori del 118, arrivati sul posto con ambulanza e auto medicalizzata, hanno cercato di rianimare il centauro, ma alla fine si sono dovuti arrendere e il medico non ha potuto far altro che dichiararne il decesso per le gravissime lesioni riportate nello scontro. Sul posto, per ricostruire con esattezza la dinamica del sinistro, è intervenuta una pattuglia dei carabinieri.