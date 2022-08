Drammatico schianto sulla Marecchiese: muore un motociclista

Tragico incidente nelle prime ore di sabato nel Riminese. Poco dopo le 4.30 di mattina un motociclista di 39 anni ha perso la vita su via Marecchiese, nei pressi di Borgo Dei Ciliegi, a Vergiano. E' ancora in corso la ricostruzione dell'incidente, ma dalle prime informazioni pare che il motociclista sia stato sbalzato dalla sella in seguito all'impatto contro un ostacolo sulla strada. L'uomo è stato immediatamente soccorso da ambulanza e automedica del 118 e portato d'urgenza all'ospedale Bufalini di Cesena, dove purtroppo ha perso la vita. Sul luogo della tragedia era presente la Polizia Locale di Rimini per i rilievi di rito.