Perde il controllo dell'auto e finisce ruote all'aria: ventenne trasportato al Bufalini

Schianto alle prime luci dell'alba di domenica a Santa Maria in Pietrafitta, nel territorio comunale di San Giovanni in Marignano. A rimanere ferito un 20enne di Gubbio residente a Morciano in una carambola avvenuta poco prima delle 6.30 in via Santa Maria, all'altezza di via Cassandro. Per cause in fase d'accertamento ai Carabinieri, il giovane ha perso il controllo della "Fiat Panda" sulla quale viaggiava, volando fuori strada in un fosso per poi cappottare.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con un ambulanza, l'auto col medico a bordo, l'elimedica dotata dei visori notturni giunta da Bologna ed i Vigili del Fuoco. Estratto dall'abitacolo, il ferito non ha mai perso conoscenza. Dopo esser stato stabilizzato, è stato trasportato al Trauma Center dell'ospedale "Maurizio Bufalini" di Cesena. Non è in pericolo di vita.