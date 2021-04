Giovane scooterista travolta da un'auto: trasportata d'urgenza al Bufalini

Il sinistro si è verificato intorno alle 22 quando, secondo le prime ricostruzioni, la 26enne in sella a uno Scarabeo Aprilia stava percorrendo via Montescudo in direzione monte

E’ stata ricoverata al “Bufalini” di Cesena in gravi condizioni la scooterista che, nella serata di venerdì, è rimasta coinvolto in un incidente stradale nella zona del Villaggio Primo Maggio a Rimini. Il sinistro si è verificato intorno alle 22 quando, secondo le prime ricostruzioni, la 26enne in sella a uno Scarabeo Aprilia stava percorrendo via Montescudo in direzione monte. Arrivata all’intersezione con via Tarso, la scooterista ha iniziato la svolta a sinistra per immettersi nella strada laterale quando, alle sue spalle, è arrivata una Chevrolet Captiva che l’ha colpita in pieno.

Un impatto tremendo, che ha mandato in pezzi lo scooter, per poi spingere il due ruote lungo l’asfalto per diversi metri, mentre la 26enne è stata scaraventata a terra. E’ scattato l’allarme e, sul posto, sono accorsi i sanitari del 118 che hanno provveduto a stabilizzare la ferita per poi trasportarla d’urgenza nel nosocomio cesenate a causa di un serio trauma cranico. Per permettere i soccorsi, ed effettuare i rilievi di rito, via Montescudo è stata chiusa in entrambi i sensi dalla polizia Municipale che sta provvedendo agli accertamenti di rito per ricostruire con esattezza la dinamica dell’incidente.