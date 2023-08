Schianto sulla Statale 16, auto termina la corsa dentro al cantiere. Quattro giovani in ospedale

Un incidente, con quattro giovani feriti, si è registrato all’alba di mercoledì (16 agosto) lungo la Statale 16 in direzione Ravenna. All'altezza del cantiere di via Verenin Grazia, il conducente, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del veicolo, sfondando la rete arancione del cantiere, posta sul lato destro (lato mare della strada). L'auto ha fatto un testa coda entrando nel cantiere della nuova rotatoria, rompendo 3 recinzioni modulari e fermando la propria corsa vicino alla rete posta all'estremo opposto del cantiere. Nessun coinvolgimento con altri veicoli che transitavano sulla statale Adriatica.

Feriti i 4 giovani che erano all'interno del veicolo all'inizio sembrava con lesioni gravi, poi invece classificate tutte con codice giallo. I 3 passeggeri sono stati trasportati al pronto soccorso di Cesena, mentre il conducente è stato trasportato al pronto soccorso di Rimini da dove si è poi allontanato rifiutando le cure. Sull'incidente sono in corso accertamenti da parte della Polizia locale di Rimini.