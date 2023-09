Scontro tra auto e moto davanti all'ospedale, abbattuto l'autovelox incubo degli automobilisti

Auto e moto impattano davanti all’ospedale Infermi, lungo viale Luigi Settembrini, e vanno a carambolare contro l’autovelox che finisce completamente distrutto. L’incidente si è registrato nel primo pomeriggio di venerdì (22 settembre). Secondo le prime ricostruzioni una Toyota condotta da una donna ha attraversato la strada passando sopra il divisorio di mezzeria per poi andare a impattare contro una motocicletta che viaggiava lungo il rettilineo di via Settembrini. La moto ha finito per distruggere la centralina del rilevatore della velocità abbattendolo completamente. Il mezzo si è poi arrestato contro un’auto in sosta lungo via Pintor. L’utilitaria si è invece poi fermata sulla pista ciclabile rialzata di viale Settembrini. Sul posto sono giunte due autoambulanze del 118, l’automedica, i Vigli del fuoco e la Polizia locale per effettuare tutti i rilievi del caso. Secondo le prime informazioni le condizioni di salute delle persone coinvolte non sarebbero preoccupanti.