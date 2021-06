Scontro auto-scooter, due giovani feriti: entrambi trasportati al Bufalini

E' di due feriti, di cui uno in gravi condizioni, il bilancio di un incidente stradale verificatosi nel primo pomeriggio di sabato a Rimini in viale Regina Margherita. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, una Toyota Aigo procedeva su viale Regina Margherita in direzione di Rimini, quando, all'altezza di via Catania, per cause in fase d'accertamento alla Polizia Locale, nell'affrontare una manovra di svolta a sinistra si è scontrata con uno scooter "Sh" con due ragazzi che proveniva dalla direzione opposta.

Entrambi sono finiti contro il parabrezza dell'utilitaria prima di rovinare sull'asfalto. Sul posto gli operatori del 118 sono intervenuti con tre ambulanze e l'auto col medico a bordo. Uno dei feriti è stato trasportato a Cesena in elimedica, mentre l'altro in ambulanza sempre al Trauma Center del "Maurizio Bufalini".