Violento scontro tra due auto lungo la via Chiabrera, utilitaria si ribalta su un fianco

Violento scontro tra due automobili nella mattinata di sabato (22 ottobre) lungo la via Chiabrera, a Rimini. Dopo l'impatto una delle due automobili si è ribaltata su un fianco, riportando parecchi danni. I Vigili del fuoco del comando di Rimini sono intervenuti, attorno alle 8,45, ma all’arrivo dei soccorsi le persone erano già uscite autonomamente dai veicoli. I Vigili del fuoco hanno messo in sicurezza i mezzi coinvolti. Sul posto personale sanitario e Polizia locale che sta procedendo con tutti i rilievi del caso per ricostruire la dinamica dell'incidente. Non si segnalano feriti gravi.