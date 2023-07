Scontro frontale sulla Statale 16, bimba trasportata in elisoccorso al Bufalini. Grave anche la mamma

Un grave incidente stradale si è registrato nel pomeriggio di lunedì (24 luglio) lungo la Statale 16 Adriatica, nelle immediate vicinanze del parco divertimenti Italia in Miniatura. Coinvolte in uno scontro frontale due vetture: ad avere la peggio una donna di 44 anni e la sua bambina, mentre il conducente della seconda vettura è uscito con qualche escoriazione di media gravità. La situazione è parsa subito grave, la bimba è stata trasportata con l’elisoccorso al Bufalini di Cesena. Sempre all’ospedale di Cesena anche la madre. Le parti anteriori dei due veicoli sono andate completamente distrutte, le cause dell'incidente sono ancora in corso di accertamento.

Per consentire i soccorsi, la Statale 16 è rimasta a lungo chiusa al traffico con inevitabili gravi ripercussioni sulla viabilità. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco che hanno dovuto estrarre madre e figlia dalle lamiere. Pattuglie della Polizia stradale al lavoro per rilievi e gestione del traffico.