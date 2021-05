Scontro tra auto e furgone, a finire in ospedale è stato l'automobilista

Carambola a Bellaria, nella tarda mattinata di lunedì, con un automobilista trasportato al "Bufalini" di Cesena per le lesioni riportate. Il sinistro si è verificato intorno alle 11.45 all'incrocio tra le vie Castellabate e Garibaldi dove, per cause ancora in corso di accertamento da parte della polizia Municipale, si sono scontrati una Opel Combo con una Renault Twingo. Pare che, all'origine dell'impatto, ci sia stata una mancata precedenza da parte di uno dei veicoli. Ad avere la peggio è stato l'uomo a bordo dell'utilitaria, del quale non sono ancora state fornite le generalità, che è rimasto incastrato tra le lamiere dell'abitacolo ed è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per liberarlo. Il ferito, stabilizzato sul posto, è stato poi trasportato nel nosocomio cesenate dove non sarebbe in pericolo di vita.