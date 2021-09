Scontro tra auto e scooter, ad avere la peggio un 57enne trasportato al "Bufalini"

Incidente stradale nel pomeriggio di giovedì con uno scooterista 57enne rimasto seriamente ferito e trasportato d'urgenza al "Bufalini" di Cesena. Il sinistro si è verificato poco dopo le 15 in via Grotta a Misano dove, secondo una prima ricostruzione, una vettura stava procedendo lungo la strada in direzione mare quando ha svoltato a sinistra per entrare in na strada laterale. In quel momento, dalla parte opposta, stava arrivando lo scooterista che è stato centrato in pieno e sbalzato sull'asfalto. Sul posto sono accorsi i mezzi del 118, ambulanza e auto medicalizzata, coi primi soccorritori che si sono resi conto della gravità della situazione e hanno chiesto l'intervento anche dell'eliambulanza. Lo scooterista, dopo essere stato stabilizzato dai sanitari, è stato trasportato nel nosocomio cesenate con il codice di massima gravità. In via Grotta, per gli accertamenti del caso e per ricostruire con esattezza la dinamica del sinistro, è intervenuta la polizia Municipale.