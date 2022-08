Scontro tra un’auto ed un motorino: 15enne trasportato in elimedica al Bufalini

Un quindicenne è rimasto ferito in un incidente stradale avvenuto domenica pomeriggio a Pianventena di San Giovanni in Marignano via Morciano 563. Per cause in fase d’accertamento alla Polizia Locale, sono venuti a collisione un’auto ed un motorino. Sul posto hanno operato un’ambulanza e l’elimedica. Il 15enne è stato trasportato al Bufalini.