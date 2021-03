Scoppia incendio sull'autoarticolato, chiusa al traffico l'A14

Momenti di tensione, nella tarda mattinata di giovedì, nel tratto riminese dell'A14 a causa di un incendio che si è sviluppato su un autoarticolato che procedeva in direzione nord. L'allarme è scattato intorno alle 12.30 quando, a causa di un'avaria ai freni, il mezzo proveniente dall'Ilva di Taranto e che trasportava una bobina di acciaio da 250 quintali ha iniziato ad andare a fuoco. Il guidatore è riuscito ad accostare in una piazzola d'emergenza a 2 chilometri dal casello di Rimini nord ma a causa della pendenza della strada in quel tratto si è verificato il rischio che la bobina potesse precipitare sulla carreggiata. Sul posto sono accorse due squadre dei vigili del fuoco mentre tre pattuglie della polizia Autostradale hanno bloccato temporaneamente il traffico per poi incanalare i veicoli in una sola corsia e procedere in regime di safety car. Pesanti le ripercussioni alla viabilità con una coda che si è allungata fino a 9 chilometri dall'incidente. Solo verso le 14.30, dopo lo spegnimento dell'incendio, il carico è stato messo in sicurezza e due corsie dell'A14 sono state riaperte e, verso le 15.30, la situazione è tornata alla normalità.