Si schianta con la moto in autostrada, centauro riccionese in gravissime condizioni al Bufalini

Un uomo di Riccione, 65enne, è ricoverato in gravissime condizioni al Bufalini di Cesena a seguito di un incidente in autostrada avvenuto poco dopo le 21 di domenica (10 settembre). Si trova in rianimazione, in prognosi riservata. Secondo quanto ricostruito dalla Polizia stradale di Forlì non ci sono altri mezzi coinvolti: l’uomo era a bordo di una motocicletta di grossa cilindrata, insieme alla sua compagna, quando la coppia è caduta rovinosamente sull’asfalto. Le condizioni dell’uomo sono subito parse molto gravi, quando nel tratto dell’autostrada A14, sul territorio di Faenza, sono intervenuti i soccorsi con i sanitari del 118. Nell’incidente è rimasta ferita anche la compagna, ma il suo quadro clinico sarebbe meno grave e la situazione sotto controllo.