Si schiantano con lo scooter e impattano con violenza su un'auto, padre e figlia in gravi condizioni

Un papà 46enne e la sua bambina sono rimasti coinvolti in un incidente stradale avvenuto nel primo pomeriggio di venerdì (15 settembre) in viale Veneto, a Riccione. Erano da poco passate le 14,20 quando lo scooter su cui erano a bordo è andato a scontrarsi violentemente, per causa da accertare, contro un’automobile. I rilievi sono a cura del comando della Polizia locale di Riccione che è intervenuta sul luogo dell’incidente. L’impatto è stato molto violento, con un impatto prima contro la vettura poi sull’asfalto. Sul posto è accorso il personale del 118 che ha provveduto a stabilizzare padre e figlia. Si è poi reso necessario l’intervento dell’elisoccorso, atterrato poco distante, che ha trasferito i due feriti al Bufalini di Cesena con un codice di massima gravità.

