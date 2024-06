Spavento per un automobilista, perde il controllo dell'auto e finisce la corsa nel giardino di una casa

Grande spavento per un automobilista che nella mattinata di domenica (23 giugno) ha perso il controllo della propria utilitaria per concludere poi la corsa all’interno del giardino di una casa. L’incidente è accaduto in via Casalecchio, poco distante dalla sede dei Vigili del fuoco che sono immediatamente intervenuti per i primi soccorsi. L’uomo, un 64enne, è stato poi soccorso dagli addetti del 118 e trasportato al Pronto soccorso per le cure del caso. L’auto, una Renault Twingo, prima ha abbattuto una recinzione poi ha terminato la sua corsa nel giardino di una casa. Non sono stati coinvolti altri mezzi. Le cause dell’incidente sono oggetto di indagine da parte della Polizia locale.