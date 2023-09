Spettacolare carambola nella notte: auto abbatte una cancellata e finisce ruote all'aria

E' uscita praticamente illesa dalle lamiere dell'auto la guidatrice che, nella notte tra domenica e lunedì, è stata protagonista di una spettacolare carambola. L'incidente è avvenuto intorno alle 3 sulla via di Coriano quando, per cause ancora in corso di accertamento, la donna al volante di una utilitaria avrebbe perso il controllo del mezzo andando a schiantarsi contro la cancellata di una casa che costeggia la carreggiata e, dopo averla abbattuta, ha terminato la sua corsa ruote all'aria. Sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco e il personale del 118 coi sanitari che si sono presi cura dell'automobilista che non ha riportato gravi traumi nonostante la violenza dell'impatto.