Spettacolare carambola manda in tilt il traffico

Spettacolare carambola, quella avvenuta nel pomeriggio di venerdì a Marina Centro, che ha mandato in tilt il traffico rendendo necessaria la chiusura di viale Amerigo Vespucci. L'incidente si è verificato intorno alle 17.15 all'altezza dell'hotel Artis quando, per cause ancora in corso di accertamento, una Seat Ibiza che procedeva in direzione di Riccione con due persone a bordo è andata ad impattare contro la fiancata di una Opel Astra parcheggiata sulla destra. A causa dell'impatto, la prima vettura è carambolata andando a finire con le ruote all'aria. Gli occupanti dell'abitacolo sono riusciti ad uscire con le loro forze e sono stati soccorsi dai sanitari del 118 arrivati sul posto con l'ambulanza. Nel frattempo in viale Vespucci sono intervenute le pattuglie della Municipale e, per effettuare i rilievi di rito, si è reso necessario chiudere la strada in entrambe le direzioni con pesanti ripercussioni sul traffico. I due feriti, rimasti praticamente illesi, hanno rifiutato di essere accompagnati in pronto soccorso.