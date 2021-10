Schianto auto-moto davanti all'ospedale, grave un centauro

Un grave incidente è avvenuto sabato mattina a Riccione, non lontano dall'ospedale. A farne le spese è stato un motociclista di 44 anni che è stato portato in gravi condizioni all'ospedale Bufalini di Cesena. E' quanto capitato intorno alle 11.15 sulla statale 16, davanti all'ospedale. Secondo le prime informazioni il centauro procedeva in direzione Cattolica quando è rimasto coinvolto nello schianto con un'auto che procedeva verso Rimini, secondo le prime ipotesi in fase di svolta a sinistra. L'impatto frontale è stato violentissimo e il motociclista è stato sbalzato dal mezzo. Sul posto si sono portate l'ambulanza e l'auto medicalizzata. Viste le condizioni del ferito si è quindi optato per l'elicottero delle emergenze e il trasporto a Cesena. Al vaglio delle forze dell'ordine la dinamica del sinistro.