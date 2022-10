Strage A4, Riccione piange la settima vittima. Non ce l'ha fatta l'educatrice ricoverata a Treviso

Riccione piange la settima vittima. E' stata accertata nel pomeriggio di domenica (9 ottobre) la morte di Romina Bannini, l'educatrice 36enne coinvolta nell'incidente sulla A4, costato la vita ad altre sei persone, nel furgone proveniente da Riccione e diretto in Carnia. Lo ha comunicato l'azienda Ulss della Marca Trevigiana, che ha concluso la procedura di accertamento della morte.

Bannini era stata ricoverata all'ospedale Ca' Foncello di Treviso dopo essere stata estratta, viva ma in condizioni gravissime, dall'abitacolo del mezzo. I familiari, su richiesta espressa in passato da lei stessa, hanno acconsentito alla donazione di organi.

La sindaca di Riccione Daniela Angelini, a nome dell'intera amministrazione comunale, esprime profondo cordoglio e sentimenti di vicinanza alla famiglia di Romina Bannini: "Abbiamo sperato fino all'ultimo che almeno Romina si salvasse. Ora anche la dolce e bellissima Romina ha raggiunto i "suoi ragazzi" - ha dichiarato la sindaca - e per volontà delle famiglie organizzeremo un funerale unico per stringerci insieme in questo tremendo dolore".

Romina Bannini, educatrice e socia fondatrice della cooperativa Cuore21, svolgeva il ruolo di coordinatrice dell’area educativa nel centro di via Limentani a Riccione. Nata a Rimini nel 1986, si era laureata presso l'Alma Mater Studiorum, alla facoltà di “Educatore Sociale e Culturale” di Rimini. Collaborava alla progettazione e alla realizzazione di attività inerenti gli inserimenti lavorativi di persone con disabilità intellettiva e alle diverse attività educative.

Questa sera, domenica 9 ottobre, alle 21 nella chiesa di San Martino, sarà tenuta dal vescovo di Rimini Francesco Lambiasi insieme a tutti i parroci riccionesi una veglia di preghiera in memoria di tutte le vittime. La veglia potrà essere seguita anche sulla pagina facebook e sulla pagina youtube della Parrocchia di San Martino.