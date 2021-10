Suv innesca la caduta di un ciclista sull'Adriatica: 51enne in gravi condizioni

Trasportato col codice di massima gravità al "Maurizio Bufalini" di Cesena dopo una rovinosa caduta dalla bici innescata dal contatto con un'auto. L'incidente si è verificato nella tarda serata di venerdì, poco prima delle 22.30, lungo la Statale 16 Adriatica. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, effettuata dagli agenti della Polizia Stradale, un suv Mercedes stava percorrendo l'arteria in direzione di Ravenna.

Giunto all'altezza dell'"Obi X", per cause in fase d'accertamento, pare abbia provocato la caduta di ciclista straniero di 51 anni che viaggiava nella stessa direzione di marcia. A seguito dell'urto il malcapitato è caduto malamente, riportando gravi lesioni. Soccorso dai sanitari del 118, che hanno operato con un'ambulanza e l'auto col medico a bordo, è stato trasportato in gravi condizioni al trauma center del nosocomio cesenate. Il sinistro si è verificato in un punto già teatro di un incidente mortale dalla dinamica piuttosto simile.