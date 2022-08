Urta con il Suv un motociclista e scappa, l'appello della Polizia locale: "Cerchiamo testimoni, chiamateci"

La Polizia locale di Rimini cerca testimoni dopo un incidente. Giovedì mattina (18 agosto) gli agenti della Polizia locale di Rimini sono interventi per i rilievi di un incidente occorso all’incrocio tra via Dario Campana e via Duca degli Abruzzi. Un motociclista, intorno alle ore 9.20, è stato urtato dal conducente di un veicolo – dalle prime testimonianze un’auto tipo Suv di colore scuro – che invece di fermarsi per accertare le condizioni dell’uomo e per svolgere le procedure del caso, ha proseguito il suo viaggio e ha fatto perdere le sue tracce. Il motociclista ha riportato delle lesioni, fortunatamente non gravi. La Polizia locale ha completato i rilievi e sta cercando di raccogliere ulteriori informazioni per risalire all’auto e all’identità del suo guidatore. Chiunque abbia informazioni utili può contattare l’ufficio infortunistica della Polizia Locale (telefono 0541.704151-704153).