Tamponamento a catena sulla Statale Adriatica, traffico bloccato

Un tamponamento a catena si è verificato nel tardo pomeriggio di mercoledì sulla Statale 16 Adriatica provocando pesanti ripercussioni al traffico. L'incidente è avvenuto intorno alle 17.45 poco prima della rotatoria della via Tolemaide in direzione di Ravenna. Cinque i mezzi coinvolti con uno degli occupanti che è rimasto incastrato tra le lamiere ed è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per liberarlo e affidarlo alle cure dei sanitari del 118, intervenuti sul posto con tre ambulanze e un'auto medicalizzata. Il bilancio ha visto tre persone portate in ospedale per le lesioni riportate, di cui il più serio ,un 22enne, trasportato d'urgenza al "Bufalini" di Cesena con il codice di massima gravità. Per permettere le operazioni di soccorso il traffico è stato fermato in direzione nord e fortemente rallentato in direzione sud. Sul posto, per gli accertamenti, la polizia Stradale.