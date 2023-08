Tamponamento tra mezzi pesanti in A14, due persone ferite e autostrada chiusa

Un tamponamento tra due mezzi pesanti, avvenuto all'alba di giovedì, ha reso necessaria la temporanea chiusura dell'A14 all'altezza del casello di Rimini nord. Il sinistro è avvenuto intorno alle 6.30 nella carreggiata sud quando, dai primi riscontri, un Daily Iveco con due persone a bordo è andato a tamponare un mezzo pesante. Quelli che si trovavano nel furgone sono rimasti incastrati tra le lamiere dell'abitacolo ed è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per liberarli e affidarli alle cure del personale del 118 intervenuto con ambulanza ed elimedica da Ravenna. I mezzi sono rimasti in mezzo alla carreggiata e, per permettere i soccorsi, il traffico è stato bloccato in direzione sud e, parzialmente, anche in direzione nord per consentire all'elicottero di atterrare. Il ferito più grave è stato trasportato in eliambulanza al "Bufalini" di Cesena mentre il secondo, è stato anche lui portato nel nosocomio cesenate con l'ambulanza. Entrambi, comunque, non sarebbero in pericolo di vita. Sul posto, per i rilievi di rito e per la viabilità che ha fatto registrare code e rallentamenti sia verso Bologna che verso Ancona, è intervenuta la polizia Autostradale.