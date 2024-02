Tamponamento tra ciclisti, giovane atleta trasportato in eliambulanza al "Bufalini"

E' stato trasportato al "Bufalini" di Cesena in eliambulanza un ciclista 19enne che, nella tarda mattinata di giovedì, è rimasto coinvolto in un incidente stradale. Il ragazzo, che secondo quanto ricostruito si stava allenando pedalando insieme a un compagno, stava percorrendo la Marecchiese nel centro Villa Verucchio in direzione mare. Arrivato all'incrocio con via Casale poco dopo mezzogiorno, dai primi accertamenti ci sarebbe stato un pedone che ha attraversato la strada sulle strisce pedonali e non si sarebbe reso conto dell'arrivo dei due ciclisti. Il primo di questi ha così inchiodato e il 19enne, che lo seguiva, lo ha tamponando rovinando sull'asfalto.

Nella caduta, tuttavia, il giovane è andato a sbattere la testa contro il tronco di un albero che costeggia la carreggiata. E' partito l'allarme che ha fatto accorrere sul posto l'ambulanza del 118 e, i sanitari, hanno chiesto anche l'intervento dell'eliambulanza. Il 19enne, una volta stabilizzato, è stato quindi trasportato d'urgenza nel nosocomio cesenate dove non sarebbe in pericolo di vita. Sul luogo dell'incidente, per ricostruire con esattezza la dinamica, è intervenuta una pattuglia della Municipale.