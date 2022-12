Terribile impatto tra un'auto e una moto a Ponte Messa, muore centauro 63enne

Il 2022 si chiude con una tragedia. All’ora di pranzo di sabato (31 dicembre), attorno alle 13,40, è avvenuto un incidente mortale che ha visto coinvolto un motociclista. L’incidente è avvenuto a Pennabilli, in località Ponte Messa, in via della Pieve davanti al civico 69. In un impatto tra una motocicletta e un’automobile, ad avere la peggio è stato il centauro, 63enne, deceduto dopo lo scontro. Il conducente dell’automobile, un 43enne, è stato invece ricoverato con un codice di media gravità all’ospedale Infermi di Rimini. Sul posto sono intervenuti il personale del 118, con due ambulanze e automedica, e i vigili del fuoco. Resta da chiarire la dinamica dell’incidente.