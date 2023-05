Terribile impatto sulla Statale tra un furgone e un motorino, scooterista in condizioni gravissime

Un grave incidente si è verificato martedì pomeriggio (30 maggio) lungo la strada Statale 16. Poco prima delle 15, all’altezza di via dei Martiri, un furgone Dacia ha impattato uno scooter Aprila Scarabeo, mentre entrambi procedevano in direzione verso Riccione. Lo scooter e l’uomo che era in sella sono stati scaraventati per 10 metri sull’asfalto, mentre il furgone è andato a impattare contro una cancellata alla destra della strada.

La Statale 16 è stata chiusa completamente al traffico in entrambe le direzioni e la Polizia Stradale sta procedendo per i rilievi. Due i feriti, il più grave risulta essere lo scooterista, per il quale si è richiesto l’intervento dell’eliambulanza che è diretta, con un codice di massima gravità, al Bufalini di Cesena. L’autista del furgone è stato invece trasportato in ospedale in codice 2.