Tragedia in A14, camion tampona un mezzo fermo in sosta. Morto l'autista, ferito un passeggero

Tragedia nella notte tra martedì (8 novembre) e mercoledì sull’autostrada A14. Dove si è registrato un incidente mortale. Coinvolti due mezzi pesanti, al km 139 nel tratto compreso tra Cattolica e Riccione in direzione Bologna. Il camion di una ditta di corriere trasporti ha tamponato un altro mezzo pesante che si trovava in una piazzola di sosta. Deceduto l’autista del camion che ha sbandato, ferito un passeggero. Restano da accertare le cause dell’incidente, possibile un malore o un colpo di sonno.

Sul luogo dell'evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della Direzione 3° Tronco di Bologna di Autostrade per l'Italia.