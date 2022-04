Tragedia sulla A14 all'altezza di Riccione, muore un camionista dopo aver perso il controllo del mezzo

Mattinata nera per il traffico sulle autostrade. All'alba, attorno alle 5, sull’autostrada A14 Bologna-Taranto nel tratto compreso tra Riccione e Cattolica, in direzione Ancona, è avvenuto un incidente autonomo di un mezzo pesante al chilometro 136, a seguito del quale l'autista ha perso la vita. Sul luogo dell'evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 3° Tronco di Bologna di Autostrade per l'Italia. Il mezzo pesante ha perso il controllo in modo autonomo, non risulta il coinvolgimento di altri veicoli.