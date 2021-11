Tragedia stradale a Riccione, la giovane vittima abitava a Cattolica. Il sindaco: "Una notizia tremenda"

L'Amministrazione Comunale di Cattolica ha appreso nella mattinata del tragico incidente verificatori a Riccione, in viale Abruzzi, in cui un 20enne residente a Cattolica ha perso la vita sul colpo schiantandosi in auto contro un pino ed altri quattro giovani, anch'essi residenti nella Regina, risultano feriti (due in condizioni particolarmente gravi). La sindaca, Franca Foronchi, e l'intera Amministrazione esprimono tutto il proprio cordoglio per l'accaduto. "Questa mattina Cattolica si è svegliata con una notizia tremenda. A nome dell'intera comunità - spiega la Prima cittadina - vogliamo rappresentare la nostra vicinanza alle famiglie dei giovani coinvolti nell'incidente verificatosi all'alba di oggi. Ci stringiamo e ci uniamo al dolore dei cari che hanno perso una vita cosi giovane. Un notizia che ci riempie l'animo di tristezza, di quelle che non si vorrebbero mai ricevere. Ci auguriamo con tutto il cuore che le condizioni dei 4 ragazzi coinvolti migliorino e che abbiano la forza di superare questo triste episodio".